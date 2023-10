Lokalgeschichte in Dormagen Als bei Hackenbroich noch eine Turmwindmühle stand

Der Ursprung der Windmühlen am Rhein reicht weit zurück, die ältesten nachweisbaren Modelle stammen aus dem 12. Jahrhundert. Damals waren Windmühlen eine technologische Revolution, die es ermöglichte, Getreide effizienter zu mahlen. Die Mühlen wurden generationenübergreifend von Müllerfamilien betrieben und waren ein wichtiger Bestandteil der lokalen Wirtschaft. Im Rheinland waren die Windmühlen seit jeher ein charakteristischer Bestandteil des kulturellen Erbes. Diese eindrucksvollen Konstruktionen, sowohl in Form von Turmwindmühlen als auch Bockwindmühlen, spielten eine entscheidende Rolle in der regionalen Geschichte von Dormagen, Zons, Nievenheim und allen anderen zum heutigen Dormagen gehörenden Gemeinden.