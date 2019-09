Gastgewerbe : Wie Dormagener Hotels bewertet werden

Dormagen Auf der Internetplattform booking.com sind 18 Übernachtungsbetriebe aus Dormagen gelistet. Die fünf am besten bewerteten Hotels mit mehr als 100 Kommentaren liegen bei Noten von 8,7 bis 7,6 im oberen Bereich.

Eine Stadt, die den Anspruch hat, für auswärtige Besucher touristisch Interessantes anzubieten, sollte auch über ein angemessenes Hotel-Angebot verfügen. Wer eine Übernachtungsmöglichkeit online sucht und dafür die mitführende Plattform Booking.com nutzt, der stößt auf 18 Hotels, die dort gelistet sind. Natürlich mit Bewertungen, natürlich mit Noten. Unangefochten die Nummer eins ist das Hotel Schloss Friedestrom in Zons mit eier Note von 8,7 (von zehn), gefolgt vom Hotel Ragusa (8,0) am Marktplatz, die als einzige Hotels mit einer acht vor dem Komma aufwarten.

So wichtig diese oder andere Buchungsplattformen (zum Beispiel HRS) auch für das Geschäft auch sind, so gibt es durchaus kritische Stimmen und eine Zurückhaltung, sich voll und ganz auf diese Riesen-Unternehmen zu konzentrieren. „Wir registrieren natürlich eine Veränderung im Buchungsverhalten“, sagt Christel Weinelt, Chefin der „Schloß Destille“ an der Mauerstraße in Zons, die in diesem Monat ihr 30-Jähriges feiert. „Es wird verstärkt über Booking.com gebucht. Das ist für den Gast vielfach einfacher.“ Aber es gebe auch viele Gäste, die sich spontan nach Zons oder Dormagen aufmachen und dann zum Telefonhörer greifen. Aber nicht alle Zimmer werden über Internet-Portale offeriert – aus Kostengründen. Denn „ein paar Prozent“, so die Hotel-Fachfrau, des Zimmerpreises müssen die Hoteliers für den Internetservice abtreten.