Fatale Außenwirkung Die CDU Dormagen als abendliche Soap

Es gibt auch eine gute Nachricht, die von der CDU aus Dormagen kommt: Sie kann offenbar Mitglieder mobilisieren. Mit schätzungsweise 230 Personen kamen so viele zu einer Versammlung wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Leider ist das aber auch das einzig Gute, was es zurzeit von den Christdemokraten zu berichten gibt. Wenn schon Politiker von anderen Parteien es sich mit Popcorn auf der Couch gemütlich machen, um die Mitgliederversammlung des Mitbewerbers im NGZ-Liveblog genüsslich zu verfolgen, spricht das Bände. Die CDU taugt inzwischen als abendliche Soap. Fakt ist: Es steht nicht besonders gut um die Chrisrdemokraten in Dormagen.