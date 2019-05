Diamanthochzeit in Dormagen : Seit 60 Jahren ein glückliches Paar

Dormagen Zum mittlerweile 60. Mal jährt sich morgen der Tag, an dem Rudolf und Margarethe Golletz einander das Ja-Wort gaben. Kennengelernt haben sie sich in einer Bäckerei.

Zum mittlerweile 60. Mal jährt sich morgen der Tag, an dem Rudolf und Margarethe Golletz einander das Ja-Wort gaben, das die beiden Diamanthochzeiter zwei Tage später auch kirchlich bekräftigten. Beide stammen aus der Nähe des oberschlesischen Oppeln, wo sie gemeinsam in einer Bäckerei arbeiteten, er als Bäcker und sie als Verkäuferin.

Aus der Ehe gingen drei Töchter und zwei Söhne hervor. Deren Ehepartner sowie zehn Enkel und sechs Urenkel komplettierten im Lauf der vergangenen 60 Jahre die Familie. Die beiden Diamantjubilare blieben nach ihrer Heirat noch mehr als zwei Jahrzehnte im heutigen Polen, ehe sie als Spätaussiedler in die Bundesrepublik kamen. Während Rudolf Golletz (85) mit der ältesten Tochter 1981 nach Köln übersiedelte, folgte seine Frau Margarethe (80) mit den beiden anderen Töchtern erst 1986 ins Rheinland. Die beiden Söhne entschieden sich hingegen dafür, in Polen zu bleiben.

In Köln arbeitete Rudolf Golletz bis zu seinem Ruhestand bei der Kunststofffabrik Acla. In Köln-Ossendorf lebte die Familie nahe des Rheinufers, wobei Rudolf und Margarethe Golletz 30 Jahre lang als begeisterte Schrebergärtner agierten, was ihr wohl größtes Hobby war. Seit mittlerweile drei Jahren leben die beiden Jubilare in Delhoven, nah bei ihrer Tochter, die nur eine Straße entfernt wohnt. Ihren Ehrentag, zu dem sich auch Bürgermeister Erik Lierenfeld angesagt hat, wollen sie im engeren Familienkreis im Hotel Schloss Friedestrom feiern.