Mieten in Dormagen : Mieterverein verhindert Mieterhöhung in der Innenstadt

Dormagen Bezahlbarer Wohnraum ist überall ein Thema – nicht nur in Großstädten, denn auch die Dormagener wollen faire Mietpreise. Als im Juli dieses Jahres Mieterhöhungen für 540 Wohnungen in der Dormagener Innenstadt angekündigt wurden, wandten sich die Betroffenen an den Mieterverein – und die Mieterhöhung wurde teilweise zurückgenommen.

Die Mieterhöhung plante der Wohnungsanbieter Vivawest, zum 1. Oktober in Kraft zu setzen. „Die Mietanpassungen resultierten aus dem neuen Mietspiegel für Dormagen, der im Jahr 2019 veröffentlicht wurde“, informiert ein Presseprecher des Unternehmens. Bei dem Mieterhöhungsverlangen stützte sich Vivawest auf die Regel der Mietanpassung nach Paragraf 558 BGB – die Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.

So habe es unter anderem einen Fall gegeben, berichtet Herbert Drescher, Geschäfstführer des Mietervereins Dromagen, bei dem ein Haus mit Baujahr 1942 seitens der Vivawest aufgrund vorgenommener Modernisierungen in die Baualtersklasse 1990 bis 1999 eingruppiert wurde. Dementsprechend wurden dann auch die Quadratmeterpreise, welche der Mietspiegel aufweist, für diese Baualtersklasse veranschlagt. Zu unrecht, weiß Drescher. Denn die Mieterhöhung sei nur geltend zu machen, wenn Modernisierungsmerkmale, „etwa die Modernisierung des Badezimmers, Erneuerung der Heizung, Einbau einer neuzeitlichen Elektroanlage und/oder Wärmedämmung des Dach- oder Kellergeschosses“ durchgeführt wurden. Diese habe die Vivawest allerdings nicht nachweisen können, berichtet Drescher weiter und erklärt: „Wenn diese Merkmale tatsächlich vorgelegen hätten, wäre es der Vivawest als Vermieter auch möglich gewesen, eine neuere Baualtersklasse zugrunde zu legen.“