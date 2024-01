Winter in Dormagen Wohin man schaut, nur Schnee und Eis

Dormagen · Während so mancher Autofahrer auf den Straßen zitterte und bibberte, bis er sicher zuhause ankam, freuten sich am Mittwoch besonders die Kinder über das Wintermärchen, das das Schneegestöber in Dormagen bescherte.

17.01.2024 , 18:14 Uhr

16 Bilder Die schönsten Bilder vom großen Schnee 16 Bilder Foto: Melanie van Schyndel

Mit etwas Verspätung kam er dann doch noch am Mittwoch – der große Schnee. Glücklich, wer da nicht mit dem Auto, sondern mit dem Schlitten unterwegs sein konnte. Große weiße Flocken fielen am Nachmittag vom Himmel und verzauberten die Landschaft in ein Wintermärchen. Der Schnee ist da Wetterlage in NRW Der Schnee ist da Während mancher das Schneeschippen bald aufgab, weil die Wege ohnehin gleich wieder zugeschneit waren, nutzten andere die Gelegenheit, endlich wieder einmal einen waschechten Schneemann zu bauen. Nach dem Hochwasser und dem Frost auf den Rheinwiesen, verwandelte sich besonders die Flusslandschaft in Zons und Stürzelberg in eine malerische Eislandschaft. Es bleibt zu hoffen, dass die weiße Pracht nicht gleich wieder fortgeregnet wird. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die schönsten Bilder vom großen Schnee

(afa)