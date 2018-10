Der Dormagener Eis-Express startet am 5. Januar 2019

Dormagen Eigentlich wollte Jürgen „Yogy“ Brockmeyer sein Engagement für den „Eis-Express des Fördervereins Jugend- & Sozialarbeit (FJS) Straberg aus gesundheitlichen Gründen mit dem Ende der erfolgreichen Saison im März 2018 einstellen.

Das Ziel ist seit dem Start im Dezember 1974 und der ersten Saison im Frühjahr 1975, die die FJS-Vorsitzende Margret Steiner auf den Weg gebracht hatte, gleich geblieben: Dormagener Kindern und Jugendlichen einen erschwinglichen Ausflug in die Eissporthalle in Neuss-Reuschenberg zu ermöglichen. „Das funktioniert durch die Mithilfe vieler Sponsoren sehr gut“, sagt Brockmeyer, der von Paula Weckel und Heinz Wirtz unterstützt wird. So können sich die jungen Kufenfans wieder darauf freuen, ab 5. Januar jeden Samstag bis März 2019 zum Schlittschuhlaufen fahren zu können. Die Zeiten und Abläufe sollen wie in der Vorsaison sein. So werden als (Weihnachts-)Geschenkidee auch wieder Eis-Express-Gutscheine angeboten, die statt sechs Euro nur fünf Euro kosten. Sie können bei Jürgen Brockmeyer in Delhoven unter 02133 81348 bestellt werden. Außerdem gilt auch 2019 wieder der Familienrabatt, wonach die Hin- und Rückfahrt inklusive Halleneintritt pro Person einen Euro weniger kostet, wenn Kinder oder Jugendliche von mindestens einem erwachsenen Familienmitglied begleitet werden. 2018 konnten wieder mehr als 250 Kinder und Jugendliche (pro Fahrt ca. 35 Teilnehmer) aktiviert werden – wegen deutlich rückläufiger Mitfahrerzahlen stand der „Eis-Express“ 2015 und 2016 vor dem Aus. Die neuen besonderen Angebote haben sich in der Vorsaison bewährt.