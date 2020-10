Freizeitanlage in Dormagen : Der Dirtpark wurde saniert und erweitert

Freizeitanlage in Dormagen

Horrem Die veränderte Anlage im Freizeitpark in Horrem darf aktuell von den Jugendlichen noch nicht genutzt werden. Zuerst muss der Boden sich noch setzen.

Die „Dirtanlage“ in Horrem wird intensiv von BMX-lern und Mountainbikern genutzt. Nach mittlerweile vier Jahren war die Anlage in die Jahre gekommen. In der vergangenen Woche wurde sie saniert und erheblich im Umfang erweitert.