Lokalhistorie in Dormagen : Neue Einblicke an alten Orten

Erinnerungsstätte: Auf dem jüdischen Friedhof in der Zonser Heide wird der Denkmaltag in Dormagen eröffnet. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Am Sonntag können in Dormagen Stätten besichtigt werden, die zuvor nicht offiziell präsentiert wurden. Dazu gehört eine Führung rund um das Kriegerdenkmal und die Kriegergedächtniskapelle in Nievenheim.

(NGZ) Mit vielen neuen Angeboten wartet Dormagen am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 11. September, auf. So wird es erstmals eine Führung über den Alten Friedhof in der Innenstadt geben. Der Ehrenvorsitzende der Dormagener Bürgerschützen, Heinrich Krosch, berichtet ab 14.30 Uhr über interessante Persönlichkeiten der Dormagener Stadtgeschichte, die auf diesem Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Neu ist ebenso eine Führung, die der ehrenamtliche Denkmalpflegebeauftragte Eberhard Kleinebudde ab 14 Uhr rund um das Kriegerdenkmal und die Kriegergedächtniskapelle in einem ehemaligen Beinhaus in Nievenheim anbietet. Das Raphaelshaus lädt zu Führungen durch die Erinnerungsstätte ein, die seit Juni 2022 in einem Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg existiert. Dort geht es auch um die Geschichte des Jugendhilfezentrums in der NS-Zeit.

Eröffnet wird der Denkmaltag um 11 Uhr durch die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Stephan-Gellrich auf dem jüdischen Friedhof in der Zonser Heide. Im Anschluss gibt der ehemalige Stadtarchivar Heinz Pankalla einen Einblick in die Geschichte der Begräbnisstätte aus dem 17. Jahrhundert und der früheren Synagogengemeinde in Zons. In Kooperation mit dem Festival Alte Musik sorgt der Förderverein Dormagen-Kiryat Ono zudem für eine musikalische Untermalung mit jiddischen Klängen.

Die Windmühle in Zons wird ab 12 Uhr von Heimat- und Verkehrsverein sowie Förderverein Denkmalschutz Stadt Zons geöffnet. Der Verein Luftschutzanlagen Rhein Kreis Neuss bietet ab 13 Uhr stündliche Führungen durch den Luftschutzbunker an der Schlossstraße in Zons an. In der Burganlage Friedestrom lädt das Archiv im Rhein-Kreis Neuss ab 13 Uhr zu Führungen durch den Juddeturm ein (mit medizinischer Maske). Ab 11 Uhr ist im Neubau des Archivs an der Schlossstraße auch die Ausstellung zum historischen Franziskanerkloster mit dessen archäologischen Überresten zu besichtigen.

Das Kreismuseum Zons lädt ab 11 Uhr zum Rundgang durch den mittelalterlichen Gewölbekeller und die neue Ausstellung „Drei D – Diversität, Digitale Zukunft, Darstellung“ ein. Ab 11.30 Uhr läuft eine Origami-Kunstaktion für Groß und Klein. Um 14.30 Uhr startet eine Führung durch die Ausstellung „Scherenschnitte“, um 15.30 Uhr eine Führung zur historischen „Emmericher Stuckdecke“ im Museumsgebäude.

Die Rheintorkapelle „Maria von den Engeln“ wird ab 13 Uhr durch die Kultur- und Heimatfreunde Zons geöffnet. Abgerundet wird das Programm des Denkmaltages durch den Spiritanerorden: Er bietet um 15 Uhr eine Führung durch die Knechtstedener Basilika und die Klosteranlage an. Der Förderverein des Missionshauses öffnet zudem von 11 bis 14 Uhr die historischen Werkstätten auf dem Klostergelände.

(NGZ)