Tag des offenen Denkmals in Dormagen : Hohes Interesse an Luftschutzbunker

Ein seltener Blick in den Luftschutzbunker am Zonser Feldtor. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Am Tag des Denkmals waren Katakomben am Feldtor in Zons zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich. Bald soll es aufgrund der großen Resonanz regelmäßige, monatliche Führungen geben.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Erstmals konnten jetzt am Tag des Denkmals Zonser ein Stück Heimatgeschichte live erleben. Der Luftschutzbunker am Feldtor öffnete am Sonntag seine schwere Tür. Bürgermeister Erik Lierenfeld, der die Veranstaltung eröffnete, dankte den ortsansässigen Vereinen und der Feuerwehr, die in Eigenleistung den Luftschutzbunker für Besichtigungen hergerichtet hatten, besonders aber dem im Januar gegründeten Verein „Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss“. Für die Mitglieder ist es eine Forschungsaufgabe, Luftschutzbunker zu untersuchen, zu dokumentieren und – wenn möglich – der Öffentlichkeit wieder erfahrbar zu machen.

„Beim Stadtarchiv können sie alle Römer beim Namen nennen, über diese jüngere Stadtgeschichte gibt es kaum Informationen“, sagt Stefan Rosellen, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Er, sein Vorsitzender Jörn Esposito und Tobias Spies boten Führungen im Viertelstundentakt an – und waren über die hohe Nachfrage überrascht. Bereits um kurz nach 12 Uhr waren die Führungen bis 17 Uhr ausgebucht: Mehr als 200 Besucher wurden von Sonja Bietenbeck sowie Anne Wolke und ihrem Mann Christian auf die einzelnen Führungen aufgeteilt. Drei Luftschutzanlagen wurden erst nach 1943 in Zons gebaut. Der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg sorgte für zunehmende Luftangriffe. Die von Johannes Klüwer (Pfarrer in Zons von 1928 bis 1951) penibel geführte Zonser Pfarrchronik weist für 1944 durchschnittlich drei Luftalarme pro Tag nach. Der nun für die Öffentlichkeit zugängliche Bunker am Feldtor unter dem Boulevard und Petanqueplatz wurde im Februar 1944 von 65 italienischen Kriegsgefangenen gebaut. Sie waren zumeist Mitglieder der „Resistenza“, die in Italien Widerstand gegen den italienischen Faschismus und die Wehrmacht des nationalsozialistischen Deutschland leisteten. Die Inhaftierten wurden von ihren Aufsehern schlecht behandelt. Viele Zonser hatten Mitleid; weil aber Hilfe streng verboten war, versteckten die Einwohner Lebensmittel auf dem Marschweg der Kriegsgefangenen. Diese verbauten 800 Kubikmeter Stahlbeton zu elf Schutzräumen, die gut 200 Zonsern Platz boten. Für die damalige Zeit geradezu Luxus waren die vier Toiletten mit fließend Wasser. Imposant ist die zwei Meter dicke Decke aus Stahlbeton, die ausreichend Schutz bot.

info Führungen am Tag des Denkmals Was Der Tag des Denkmals lädt seit 1993 am zweiten Sonntag im September Architektur- und Geschichtsliebhabern zu Streifzügen in die Vergangenheit ein. Wo In Zons öffneten neben dem Bunker am Feldtor auch die historische Burganlage Friedestrom (ab 1373 errichtet), die historische Windmühle (1390) und das Fachwerk-Bauernhaus (1714).

Ebenso interessant ist ein Kuriosum: Zwei Räume bleiben gesperrt, weil sie zur Tropfsteinhöhle im Verlauf der letzten 60 Jahre geworden sind, Stalaktiten reichen teils bis zum Boden. In der Nachkriegszeit diente der (damals) für 27.000 Reichsmark gebaute Bunker als Notquartier für Flüchtlinge, später auch als Lagerraum. Vor allem Zonser nahmen an der erstmaligen Besichtigung teil. Christa Henning (76) suchte hier als Zweijährige oft mit ihren Eltern Schutz. Daran kann sie sich nicht mehr erinnern, wohl aber daran, dass der Bunker nach dem Krieg beliebter Kinderspielplatz war. Dass sie ihn sogar am Tag ihrer Erstkommunion aufsuchte, tat dem weißen Kleid nicht so gut. Frank Eismann (37) meldete gleich sieben Personen zur Führung an: „Wir sind Zonser und wollen uns mal ansehen, wovon Eltern und Großeltern oft erzählt haben.“ Das enorme Besucherinteresse hat den Verein „Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss“ nicht nur überrascht, sondern auch zum spontanen Beschluss geführt, ab nächstem Jahr regelmäßig einmal im Monat eine Führung im Bunker am Feldtor anzubieten. Die weitere Anlage am Rheintor und der zugemauerte Bunker auf dem Burggelände bleiben geschlossen.