Lions Club : Den Wunschbaum gibt es jetzt auch für Senioren

Dormagen Der Lions Club Dormagen möchte wieder dazu beitragen, dass bedürftige Dormagener zu Weihnachten ein besonderes Geschenk erhalten.

Für die Kinder ist das Geschenk vorgegeben: fünf Eintritte in die Römer-Therme. Das Geld (ca. 10 Euro) kann an das Hilfswerk des Lions Club überwiesen werden, in einem Umschlag bei Optik Eichhorn oder am dritten Adventswochenende am Lions-Stand auf dem Weihnachtsmarkt abgegeben werden.