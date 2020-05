Planung in Dormagen : Demonstration soll das Wäldchen an der Alten Heerstraße retten

Ende Januar hatte die Bürgerinitiative „Der Wald bleibt!“ um Brigitte Savlidis eine Petition an Bürgermeister Erik Lierenfeld übergeben. Foto: BI "Der Wald bleibt"

Dormagen Die Bürgerinitiative „Der Wald bleibt!“ will am Freitag ab 18 Uhr vor dem Historischen Rathaus mit Krach gegen Baupläne protestieren. Die Stadt möchte nämlich das Gewerbegebiet „Top West“ erweitern, dafür müssten Bäume fallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Die Bürgerinititaitive „Der Wald bleibt!“ hat für den heutigen Freitag ab 18 Uhr eine Demonstration auf dem Paul-Wierich-Platz vor dem Historischen Rathaus angemeldet. Damit möchte die Initiative um Brigitte Savlidis und Volkmar Ortlepp das Wäldchen und die Grünflächen an der Alten Heerstraße retten. Für einen Teil dieser Fläche plant die Stadt eine Erweiterung des Gewerbegebietes „Top West“ – eine von nur zwei möglichen und mittelfristig realisierbaren Gewerbegebiets-Flächen in Dormagen. Wie Stadtsprecher Max Laufer bestätigte, ist die Demo angemeldet, genehmigt und wird kontrolliert. Angekündigt haben die Veranstalter viel Lärm: „Im Fünf-Minuten-Abstand wird für jeweils ca. eine Minute Krach unter Verwendung von Töpfen, Rasseln, Klappern, Trillerpfeifen, Tröten und Ähnlichem gemacht. Also vier Minuten Ruhe, eine Minute Krach, vier Minuten Ruhe, eine Minute Krach, usw.“

Die Demonstration im Vorfeld der Marathonsitzung des Hauptausschusses am 12. Mai ab 14 Uhr soll das Missfallen der Initiative über den Beschlussvorschlag der Verwaltung und weiterer Pläne ausdrücken: „Nach den Planungen der Stadt Dormagen bzw. des Rats der Stadt Dormagen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans sind auch weitere Wald- und Grünflächen in ihrem Fortbestand gefährdet“, so die Initiative in der Anmeldung für die Demo.

In der Sitzung des Hauptausschusses will die Bürgerinitiative die Petition „Der Wald und die Grünflächen beiderseits der Alten Heerstraße sollen bleiben“, die am 21. Januar an Bürgermeister Erik Lierenfeld übergeben worden ist, weitergehend begründen. Wie Ortlepp ausführt, halte die Initiative den Ratssaal mit begrenztem Zugang in der Corona-Zeit für den Hauptausschuss für zu klein: Da wäre „die Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasium wesentlich geeigneter“.