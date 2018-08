Delhovener Schützen ehren ihre Jubilare

Delhoven Im Dormagener Stadtteil Delhoven regiert neben König Juppi I. eine „Papp-Königin“. Diese sitzt stets neben dem Würdenträger - auch, wenn seine echte Frau, Königin Monika I., mal rauchen war.

Sympathisch und mit viel Herzlichkeit vertreten Juppi I. und Monika I. die Schützen ihres Heimatortes Delhoven als Königspaar. Peter von den Driesch, Vorsitzender des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Delhoven dankte ihnen für ihr „immer hervorragendes und herzliches Engagement“. Das ging sogar so weit, dass rein optisch die Schützenkönigin auch dann Platz neben ihrem König nahm, wenn sie doch „ab und zu“, wie sie bekennt, „mal eben rauchen geht“. Augenzwinkernd schnappte sich Juppi Lieven seine „Papp-Königin“ und nahm sie liebevoll fürs Foto in den Arm. Auf humorvolle Weise blieb so der Platz neben dem König nicht frei.

Fröhlich und entspannt wollen die Delhovener in guter Gemeinschaft ihr Fest feiern, dabei beziehen sie auch gern Gäste mit ein. Das ist bei jedem Besuch zu spüren, bei der die Verantwortlichen zwar mit der nötigen Würde, aber eben auch mit Humor den offiziellen Teil bestreiten. Ein besonders Engagierter erhielt bereits am Sonntag eine besondere Ehrung: Frank Dahmen, seit zehn Jahren Oberst und seit acht Jahren Motor des Kinderschützenfestes, das am heutigen Dienstag um 11 Uhr im und am Festzelt beginnt, wurde zum Generalmajor ernannt. Auch Pater Johannes Kallarackal, der seit 20 Jahren Kurat im BSV Delhoven ist, wurde mit einer Tafel geehrt. Zuvor hatte er in der Messe für mehr Beteiligung geworben: Es seien einige Züge komplett in St. Josef erschienen, einige gar nicht, da wäre es schön, wenn wenigstens ein paar Vertreter von jedem Zug an der Messe teilnähmen. Klaus-Peter und Bernadette Schmitz, die seit 25 Jahren den Ausschank im Festzelt der Delhovener übernehmen, erhielten zum Dank eine Tafel des BSV.