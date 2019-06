Deichverband Dormagen/Zons : Die Mitglieder des neu gewählten Erbentags

Ex-Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann ist nun im Erbentag. Foto: Georg Salzburg(salz)

An der Erbentagswahl haben sich am Sonntag 385 Mitglieder des Deichverbandes Dormagen/Zons beteiligt. Von den 23 Kandidaten wurden 14 in das Spitzengremium des Deichverbandes gewählt, wie Deichgräf Joachim Fischer am Montag mitteilte: Max Josef Kallen (260 Stimmen), Hans-Josef Berchem (227), Adolf Robert Pamatat (176), Peter-Olaf Hoffmann (166, neu im Erbentag), Martin Bauers (163), Brigitte Bauers (150), Klaus Kühn (150), Peter-Josef Claßen (145), Bernhard Nauen (145, neu), Jan Peters (145, neu), Rosemarie Albrecht (141), Karlheinz Meyer (119, neu), Erik Heinen (118, neu) und Harald Lenden (115, neu).

Nachrücker sind Ronald Meyer (100), Timo Öztürk (98), Prof. Syska (95), Carl-Alexander Heising (94), Gerd Sräga (88), Renate Sräga (73), Rudolf Plümmer (63), Dorothea Mrosek-Aschenbruck (49), Klaus Kleinalstede (47).

Wie der Deichgräf bedauernd feststellt, war die Wahlbeteiligung „viel geringer als vor fünf Jahren“. Dass sich viele zur Wahl erschienene Mitglieder des Deichverbandes von der Wahl uninformiert fühlten, habe jedoch nicht an fehlenden Informationen oder Veröffentlichungen gelegen, so der Deichgräf. Fischer selbst ist bis 2020 als Chef des Deichverbandes gewählt.