Deichverband Dormagen/Zons : Der Erbentag entscheidet über Deichgräf

Zons Am Donnerstag, 28. Mai, kommt der Erbentag, das Spitzengremium des Deichverbands Dormagen/Zons, um 17 Uhr zu seiner ersten Sitzung in der Corona-Krise zusammenkommt. Es geht auch um die Wahl des Deichgräfen.

Die Mitglieder des Erbentags müssen sich bei ihrer Sitzung, die nicht im Feuerwehrgerätehaus in Zons, sondern in der Nordhalle des Kulturzentrums Rhein-Kreis Neuss in Zons an der Schlossstraße 1 abgehalten wird, an ein Sicherheitskonzept halten, das die coronabedingten Abstands- und Hygienevorschriften umsetzt.