Verband Dormagen/Zons : Deichgräf wünscht sich Deich als Einbahnstraße

Dormagen Die Deichstraße muss renoviert werden. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch offen.

Die Schäden, die vor allem Lastwagen wegen des Umwegs über die Deichstraße am Deich angerichtet haben, sollen noch gesondert betrachtet werden. Das fordert Deichgräf Joachim Fischer: „Auf einer Begehung müssen wir nach der Wiedereröffnung der Stürzelberger Straße im Mai die Schäden an den Rändern der Deichstraße betrachten, um Reparatur-Maßnahmen festzulegen.“ Auch müsse dann verhindert werden, dass der Deich weiter beschädigt werde. Daher wünscht sich Fischer eine Einbahnstraße. „Wir werden eine Lösung finden, die der Sicherheit des Deichs, den Anwohnern und den Autofahrer gerecht wird“, meint er. Thomas Wedowski, Geschäftsführer der Technischen Betriebe, hatte bestätigt: „Die Deichstraße ist nicht so breit, so dass Fahrzeuge seitlich in den Deich fahren.“