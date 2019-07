Deichverband Dormagen : In die Deichsanierung kommt Bewegung

Der Deich in Zons ist auch ein beliebtes Freizeitziel. Foto: Hammer, Linda (lh)

Zons Der Erbentag will den Einstieg in das Verfahren zur Genehmigungsplanung ermöglichen. Die Entscheidung hierüber soll am 29. August fallen. Die Meinungsunterschiede in Einzelfragen bleiben bestehen.

Es ist zumindest ein kleiner Durchbruch. Bei seiner ersten öffentlichen Sitzung im Zonser Feuerwehrhaus kam der neue Erbentag des Deichverbands jetzt überein, das Genehmigungsverfahren für die Deichsanierung in Gang zu setzen. Demnach sollen Anfang August Deichgräf Joachim Fischer, Ex-Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann als neues Mitglied des Erbentags, und Martin Bauers einen Text erstellen, der nicht zuletzt auch den nach wie vor strittigen Aspekten Rechnung trägt. Der Entwurf soll den Mitgliedern des Erbentags nach den Worten von Joachim Fischer noch vor der nächsten Sitzung am 29. August zugehen. In dieser Sitzung soll dann nach Möglichkeit der Weg frei dafür gemacht werden, in die Genehmigungsplanung einsteigen zu können. „Jedes weitere Vierteljahr kostet eine Million Euro mehr“, verwies Peter-Olaf Hoffmann auf die Dringlichkeit, das Verfahren in Gang setzen zu können.

Aktuell liegt die Kostenschätzung für die Sanierung sowie die geplante Erhöhung des Deichs bei etwa 112 Millionen Euro. Bei der 2012 getroffenen Entscheidung, den Deich auf seiner Gesamtlänge von 13 Kilometern zu sanieren, wurden Landeszuschüsse in Höhe von 80 Prozent der Kosten in Aussicht gestellt. „Wir gehen davon aus, dass es dabei bleibt“, sagt Joachim Fischer.

Info Deichverband will Einstieg ins Verfahren Kontrovers Neben der Feststellungsklage in Sachen UCT ist innerhalb des Erbentags auch strittig, wie der zwischen Zons und Stürzelberg bis zum Grind verlaufende Leitdeich saniert werden soll. Termine Der Erbentag trifft sich am 29. August, 8. Oktober, 7. November und 4. Dezember.

Die Anfang August bevorstehende Formulierung des Antragstexts für die Sitzung am 29. August wird von dem Trio Fischer, Hoffmann und Bauers Filigranarbeit erfordern. Schon der jetzige Ausgangsantrag des Deichgräfs wurde in der Diskussion mehrfach modifiziert, unter anderem von Martin Bauers. Festhalten will der Erbentag an der Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf: „Wir hoffen, dass wir UCT danach als Deichverantwortliche benennen können“, sagt Joachim Fischer.

Sollte der Erbentag Ende August den Verfahrenseinstieg in die Genehmigungsplanung ermöglichen, liegt die tatsächliche Sanierung immer noch in recht ferner Zukunft. „An dem Verfahren nehmen alle Träger öffentlicher Belange teil, und es wird voraussichtlich zwei Jahre dauern“, erläutert der Deichgräf mit Blick auf die 30 Aktenordner umfassenden Genehmigungsunterlagen. Erst dann kann die konkrete Ausführungsplanung in Angriff genommen werden. Allein die Ausschreibung werde ein Jahr dauern. „Vor vier bis fünf Jahren passiert da nichts“, skizziert Joachim Fischer den zeitlichen Rahmen bis zum tatsächlichen Start der Deichsanierung. Die wird in Teilabschnitten vorgenommen, wobei die konkrete Reihenfolge variabel ist.