Deichstraße in Dormagen : „Vize“ Frank Bauers verhandelt jetzt für den Erbentag

Dormagen Der Deichgraf stand in der Mitgliederversammlung des Erbentags im Mittelpunkt. Dabei ging es um die umstrittene Umwandlung der Deichstraße.

Joachim Fischer nahm bei der letzten Sitzung des Erbentages eine zentrale Rolle ein. Das wäre angesichts seiner Funktion als Deichgräf an sich nicht ungewöhnlich, aber es hatte sich im Vorfeld der Sitzung Kritik an ihm und seinem Verhalten im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Fahrradstraße zwischen Zons und Stürzelberg entzündet. Der Vorwurf: Befangenheit. Fischer zeigte Haltung und räumte in der Sitzung ein, nicht alles richtig gemacht zu haben: „Man lernt nie aus.“

Aus den Reihen des Erbentags des Deichverbandes hatte es in den vergangenen Wochen Kritik gegeben, weil Fischer sich als Ratsmitglied der SPD an den Abstimmungen in den politischen Gremien beteiligt und bis auf eine Ausnahme jeweils für das umstrittene Projekt gestimmt hatte. Der Erbentag hatte daraufhin versucht, den Deichgräf aufgrund von Befangenheit dazu zu bewegen, bei diesem Thema die Regie seinem Stellvertreter Frank Bauers zu überlassen. Diess Vorgehen konnte jedoch erst jetzt auf der offiziellen Versammlung des Erbentags besprochen und beschlossen werden. Das politische Verfahren ist inzwischen aber abgeschlossen. „Ich habe bei drei Abstimmungen nicht teilgenommen, einmal schon“, so Fischer. „Ja, ich war befangen“, räumt er ein. Der Erbentag beschloss, dass bei den künftigen Detailverhandlungen mit der Stadt zum Teileinzug der Deichstraße Bauers der Verhandlungsführer sein wird. Die Umwidmung der Deichstraße zur Fahrradstraße war politisch und auch bei Anwohnern sehr umstritten.