Defekter Briefmarkenautomat : Dormagener zeigt die Deutsche Post an

Joachim G. Budi vor der Postbankfiliale an der Römerstraße. Dort moniert er den Briefmarkenautomaten, der seit langem außer Betrieb sei. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dormagen Joachim G. Budi ist der Kragen geplatzt. Wegen eines defekten Briefmarkenautomaten hat der Dormagener nun eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Post-Chef Appel eingereicht.

Einmal mehr versuchte der 71 Jahre alte Dormagener, an der Postbankfiliale an der Römerstraße eine Briefmarke zu ziehen, doch der Automat ist nicht in Betrieb. „Schon seit langem“, so Budi. Er hat jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben und sie an den Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen Post AG, Frank Appel, geschickt. Aber nicht nur das: Budi hat sich auch an die Staatsanwaltschaft in Bonn gewandt und dort die Deutsche Post AG angezeigt. Er will diese vermeintliche Kleinigkeit, die seiner Vorstellung von Servicefreundlichkeit widersprechen, nicht länger hinnehmen.

Der Bankbetriebswirt spricht ganz offen von „Schlamperei“. Er erklärt: „Zur Versorgung der Postkunden mit Postwertzeichen, insbesondere außerhalb der regulären Öffnungszeiten, ist von der Deutschen Post AG im Foyer ein Selbstbedienungsautomat aufgestellt worden. Dieser Automat ist seit vielen Monaten nicht benutzbar“. Anfangs sei „sehr diskret“ ein Werbeaufsteller davor platziert worden, später war ein Zettel angebracht „Außer Betrieb“. Budi: „Nun zeigt der Automat ein Display mit dem bunten Hinweis, dass dort ab dem 24.10.??? die Marken mit dem ,neuen’ Logo zu beziehen sein sollen. Die alten gibt es dort aber nach wie vor nicht.“ In seinem Schreiben an den Post-Chef wirft er diesem vor, „eklatant die Dienstpflichten zu verletzen“. Budi will als Aktionärsvertreter in der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft zunächst den Antrag auf Verweigerung der Entlastung des Vorstandes stellen und danach die Abberufung von Appel beantragen. „Beide Anträge werden wenig Aussicht auf Erfolg haben“, sagt der Dormagener. „Sie tragen aber sicher zu einem medialen Interesse bei.“

Info Schließungen von Partnerfilialen? Gerüchte In der Bevölkerung halten sich hartnäckig Gerüchte um Schließungen von Partnerfilialen der Post. Dabei soll es sich um die an der Ruhrstraße in Hackenbroich handeln sowie um die an der Heesenstraße in Horrem. Reaktion Eine Nachfrage der Redaktion bei der Deutschen Post blieb unbeantwortet.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde hat er in Kopie unter anderem auch an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Deutschen Post AG, Nikolaus von Bomhard, geschickt, ebenso an den Staatssekretär im Finanzministerium, Werner Gatzer, und an den Verdi-Bundesverband. Ferner hat Budi den Sachverhalt als „Beschwerde“ an die Bundesnetzagentur gesandt mit der Bitte auf „Untersuchung und Ahndung dieses Verstoßes“. Das gleiche soll die Staatsanwaltschaft Bonn tun, an die eine Anzeige ging. Eine Anfrage der Redaktion am Dienstag, wie die Deutsche Post den Sachverhalt einschätzt, wurde bis Mittwoch Abend nicht beantwortet.