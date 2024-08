Talent aus Dormagen 14-Jähriger startet musikalisch durch

Früh übt sich. Das ist eine alte Weisheit, die sich aber fast immer bewahrheitet. So auch bei Tom Z., der seit sechs Jahren Musik macht. Damals brachte sich der Schüler aus Dormagen, der in wenigen Tagen 15 Jahre alt wird, das Gitarrespielen mit Hilfe von YouTube-Tutorials selbst bei. Schon nach kurzer Zeit merkten seine Eltern, dass mehr in ihrem Sohn steckte und engagierten einen Gitarrenlehrer. „Mein Gitarrenlehrer war total begeistert von mir und hat mich vom ersten Tag an gelobt, weil ich alles, was er sagte, sofort umsetzen konnte und nur wenig Anleitung brauchte“, erzählt Tom nicht ohne Stolz. Doch dabei bleibt es nicht. Neben der Gitarre begann Tom auch Schlagzeug und Klavier zu spielen und vor etwa eineinhalb Jahren schließlich auch zu singen.