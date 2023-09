Kripo zerschlägt Dealerbande Dormagener in seiner Wohnung festgenommen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Drogenbande hat die Polizei am Mittwoch 25 Wohn- und Geschäftsräume im Rheinland und in Hessen durchsucht, darunter auch in Dormagen. Dabei seien auch Spezialeinheiten und Diensthunde eingesetzt worden, teilte die Polizei in Köln mit. Gegen fünf Männer im Alter von 38 bis 69 Jahren seien richterliche Haftbefehle wegen des Verdacts des gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln vollstreckt worden. Zwei weitere Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Darunter ist ein 38 Jahre alter Mann aus Dormagen. Bei ihm ergaben sich laut Kripo Hinweise auf den Besitz von scharfen Schusswaffen. Die Fahnder stellten bei den Durchsuchungen unter anderem Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher.