Datenschutzvorgabe: Eltern sollen Kita-Foto zustimmen

Wegen Datenschutz geschwärzte Gesichter soll es in Zukunft nicht mehr in den Kita-Mappen in der Pfarre St. Michael geben: Nun sollen die Eltern eine Erklärung unterschreiben. Archivfoto: ON Foto: privat

Dormagen Erzbistum und Pfarre St. Michael haben Vorlage formuliert: Eltern sollen schriftlich zustimmen.

Die gute Nachricht: Die Vorschulkinder, die im Sommer 2019 die Kitas der Pfarre St. Michael Dormagen-Süd verlassen, werden wieder ein Erinnerungsbuch erhalten, in dem auf den Fotos die Gesichter aller Kinder zu erkennen sind. Voraussetzung: Alle Eltern unterschreiben eine Datenschutz-Erklärung, dass sie damit einverstanden sind, dass ihr Kind auch in den Mappen der anderen Kinder zu erkennen ist. Im Juli hatten die geschwärzten Gesichter in den Erinnerungsbüchern in der Kita St. Katharina in Hackenbroich für Aufregung gesorgt. Bis auf das Gesicht des Kindes, an das die Erinnerungsmappe ausgehändigt wurde, waren vorsorglich alle Gesichter geschwärzt worden.