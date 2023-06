Datenschutz in Dormagen Datenschutz stellt Behörden vor Herausforderungen

Wenn es um die Weitergabe persönlicher Daten geht, ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Auf die Einhaltung des Datenschutzes und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) achtet die Stadtverwaltung in Dormagen ganz besonders. In der Ratssitzung am kommenden Donnerstag stellt der Datenschutzbeauftragte der Stadt, Cem Yilmaz, den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022 vor. Im Rahmen dieser Funktion überprüft Yilmaz zum Beispiel, ob die Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen in den einzelnen Organisationseinheiten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, was laut Bericht bestätigt werden kann.