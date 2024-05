Pfingstmontag in der Basilika Pfingstkonzert in Knechtsteden begeistert Zuhörer

Im Mittelpunkt des Programms stand ein kurzes Friedensgebet von Pater Wegner, das sich mit der aktuellen Situation in unserer Welt auseinandersetzte. Die Antwort darauf war der zu Tränen rührende „Earth Song“ von Frank Ticheli. Eine „Sturm-Suite“ brachte Shawn Kühn an der Orgel zu Gehör, welche mit Windgeräuschen und Säuseln los ging und in einem fulminanten Sturm endete. Festlich abgerundet wurde das Konzert dann mit „Rejoice in the Lord“ von Rathbone. Das Publikum bedankte sich mit langem Applaus.