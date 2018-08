Das sind die Aufgaben des städtischen Umweltteams

Das städtische Umweltteam : Darum kümmert sich das Umweltteam

Foto: Carina Wernig

Dormagen Vom Klimaschutz und Stadtradeln über Ausgleichsflächen und Ökokonto bis zu den Umweltscouts-Angeboten und der Alt-Handy-Sammlung – die Aufgaben des städtischen Umweltteams sind breit gefächert.

Die Natur gleich mehrfach im Blick hat das Umweltteam der Stadt Dormagen. Die drei Mitarbeiter kümmern sich um die Bereiche Klimaschutz, Umweltschutz und Umweltbildung. „Wir sind sehr vielfältig aufgestellt“, betont Fachbereichsleiterin Regine Lewerenz. Da könne Dormagen auf ein großes Netzwerk an Naturschutz-Initiativen zurückgreifen.

Seine Aufgabe im Namen trägt Klimaschutzmanager Dennis Fels, der seit 1. Juni 2013 bei der Stadt arbeitet und den Klimaschutz verantwortet. „Ich schaue auf die Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes, das der Stadtrat 2010 beschlossen hat“, erklärt er. Dabei stößt er selbst Projekte mit an, wie das erfolgreiche „Ökoprofit“, bei dem sich Dormagener Unternehmen verpflichteten, Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen. Außerdem ist Fels in verwaltungsinterne und stadtweite Projekte eingebunden.

Info Alte Handys können abgegeben werden Projekt Pro Alt-Handys spendet „Mobile-Box“ je nach Recycling-Wert bis zu einem Euro – für Projekt der Biologischen Station. Abgabe Im Technischen Rathaus, Mathias-Giesen-Straße 11, bei der Verbraucherberatung, Kölner Straße 126, und beim Netzwerk „Alte Apotheke“, Kölner Straße 39.

Zurzeit wird das „energetische Quartierskonzept Horrem“ entwickelt, das im Herbst den Bürgern als Wettbewerb vorgestellt werden soll. Überhaupt hat Dennis Fels festgestellt, dass der Wettbewerbs-Charakter die Dormagener anstachelt. Zum sechsten Mal nahm die Stadt jetzt im Juni – so oft wie keine andere Kreis-Kommune – an der Aktion „Stadtradeln“ teil, bei der sie wie im Vorjahr den KreisVergleiche für sich entschied. „Es ist toll, wenn Bürger mitmachen können, daher wollen wir sie so oft wie möglich beteiligen“, hofft Fels, dass auch bei anderen Mobilitäts-Projekten die Bürger mitziehen. Nun wird der Fuhrpark der Stadt im Sinne des Klimaschutzes zur „Elektromobilen Stadtverwaltung Dormagen“ umgestaltet.

Ebenfalls seit 2013 gehört Carsten Wienberg zum Umweltteam, wo er Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz betreut. Er führt das städtische Ökokonto als strategische Ausgleichsflächenplanung: „Planung, Anlage und dauerhafte Pflege ökologisch hochwertiger Ausgleichsflächen fallen darunter“, wie er erläutert. „Das soll ökologisch sinnvoll geplant und mit den Technischen Betrieben Dormagen umgesetzt werden.“ Eine ökologische Aufwertung der Fläche schafft einen „Naturraum in der Stadt“.



Dabei profitiert das Umweltteam von der guten Zusammenarbeit mit der Biologischen Station im RheinKreis Neuss, die das wissenschaftliche Know-how beisteuert. „Wir bemühen uns, die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zu verringern“, so Wienberg. Im Regelfall bleiben die Flächen in landwirtschaftlicher Nutzung, nur qualitativ hochwertiger. „Aktuell werden drei Ökokontoflächen an den Ufern des Balgheimer Sees angelegt“, beschreibt er ein Projekt. Gegen den drastischen Insektenrückgang sucht das Umweltteam mit der Biologischen Station, den TBD und Landwirten nach Möglichkeiten, das Nahrungsangebot für Insekten durch die Anlage von Wildblumen- und Kräuterwiesen zu verbessern. Auch die europaweite Lärmaktionsplanung fällt in Wienbergs Zuständigkeitsbereich.

Bereits seit 2009 ist Anke Tobies-Gerstenberg, deren Schwerpunkt in der Umweltpädagogik und Projektorganisation liegt, Mitglied des Umweltteams. Sie leitet die städtische „Fairtrade Town“-Kampagne, dabei fördert sie den fairen Handel in Dormagen durch Initiativen. „Seit 30. September 2017 haben wir es geschafft – die Stadt ist als Fairtrade-Town zertifiziert“, betont sie. Zurzeit beteiligen sich sieben Gastronomie-Betriebe und 13 Einzelhändler. „Ich möchte den Fairen Handel weiter fördern“, weist sie auf neue Partner wie den Sülzhof oder das Netzwerk Alte Apotheke hin. Auch „Faire Mode“ soll ins Bewusstsein gerückt werden, dazu gibt es eine VHS-Veranstaltung am 9. Oktober. Im Advent 2017 gab es beim Nikolausumzug des Kinderschutzbundes „faire Schoko-Nikoläuse“ vom Umweltteam, zu denen Bürgermeister Erik Lierenfeld eine Gruß-Info an die Eltern zu fair gehandelter Schokolade verfasst hat.