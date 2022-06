Fassanstich am Freitagabend : Das Dormagener Schützenfest ist eröffnet

Fassanstich am Freitagabend

Dormagen Mit dem traditionellen Fassanstich ist am Freitagabend um 18.47 Uhr vor der Schützenhalle das Dormagener Schützenfest des Bürger-Schützen-Vereins eröffnet worden.

Am Samstag beginnt um 19 Uhr das Platzkonzert auf dem Paul-Wierich-Platz, der Abendumzug startet um 21 Uhr. Der große Festzug durch die Stadt folgt am Sonntagnachmittag, gefolgt von der Blumen- und Fahnenparade. Der Königsvogelschuss findet am Montag statt. Gefeiert wird bis Dienstag. Es gibt auch eine Kostenpflichtiger Inhalt Kirmes mit Neuheiten. Mehr zum Programm lesen Sie hier.