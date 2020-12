Willkommenskultur in Dormagen : Das neue Wegekreuz am Bahnhof steht jetzt

Mit vereinten Kräften wurde am Donnerstag das lange geplante Wegekreuz am Dormagener Bahnhof aufgestellt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Eine offizielle Feier gab es am Donnerstag noch nicht. Die Einsegnung durch Dormagener Priester soll coronabedingt ebenfalls erst im neuen Jahr stattfinden.

Reinhard Hauschild hat Wort gehalten. Ende März hatte der Vorsitzende des Fördervereins „Wegekreuz für den Dormagener Bahnhof“ sich trotz Corona-Krise und ungeachtet mancher vorangegangener Verzögerungen festgelegt: „Das Kreuz wird auf jeden Fall noch in diesem Jahr aufgestellt.“ Am Donnerstagvormittag war es soweit: Das neue Zeichen der Willkommenskultur in Dormagen wurde tatsächlich unter Hinzuziehung von Fachleuten gegenüber dem Bahnhofsaufgang von den Gleisen postiert.

Es war ein langer Weg bis zur Aufstellung des Kreuzes. Den Antrag dazu hatte Hauschild als Vorsitzender des Dormagener Kulturausschusse bereits vor sieben Jahren gestellt. Er fiel in die Zeit vor dem seinerzeit noch anstehenden Umbau des Dormagener Bahnhofs, was Hauschild als Zeitpunkt günstig erschien, mit seiner Initiative an die Öffentlichkeit zu gehen. Seine Begründung für die Kreuz-Idee lautete damals: Dormagen sei ein anerkannter Ort der Vielfalt, ein Wegekreuz sei ein christliches Erinnerungs- und „Denk mal nach“-Zeichen, das niemandes Freiheit und Würde beeinträchtige. Und das Umfeld des Bahnhofs als Standort für ein solches Kreuz sei besonders geeignet. „Hier kommen Menschen an, hier reisen sie ab. Wer dies will, mag sich dabei gedanklich unter das Kreuz stellen, für alle anderen ist das Wegekreuz ein Zeichen dafür, dass dieser Standort in christlicher Tradition steht“, hatte Hauschild gesagt – und die anderen Politiker überzeugt.