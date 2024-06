Vom Büchertrödel über GamingDay Das ist das Programm der Stadtbibliothek Dormagen im Juni

Darüber hinaus findet der Workshop „Smart Gardening“ für Kinder ab zehn Jahren statt. Die Teilnehmer bauen von 16 bis 19 Uhr eigenes automatisches Pflanzenbewässerungssystem. Es wird gelötet, gebastelt und programmiert. Am Ende können die Kinder ihre Mini-Pflanzenbewässerung mit nach Hause nehmen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.Handarbeits-Treff Einmal monatlich haben Interessierte die Möglichkeit, am Handarbeits-Treff teilzunehmen. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene können mitmachen. Der Treff findet am Mittwoch, 19. Juni, von 15 bis 17 Uhr statt.