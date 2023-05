Dank Bürgerbudget Erste Rikscha für Dormagen - so kann man sie buchen

Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Lust auf Ausflüge ins Stadtgebiet. Damit auch Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit Handicap ohne Probleme an die frische Luft können, gibt es jetzt die erste Dormagener Fahrrad-Rikscha. Sie ist am Montag vergangener Woche offiziell an die Kooperationspartner übergeben worden. Das Projekt wurde mit Mitteln aus dem Bürgerbudget 2022 und einer Spende des Fördervereins des St. Augustinushauses finanziert. In seiner Sitzung im Oktober 2021 hatte der Stadtrat die Einführung eines Bürgerbudgets beschlossen und hierfür einen Gesamtbetrag von 100.000 Euro für 2022 bereitgestellt.