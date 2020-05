Unternehmen in Dormagen : Dachdecker Miro Graf wurde früher Chef als geplant

Hackenbroich Der Dachdeckerbetrieb Bürgel in Hackenbroich ist ein Beispiel für eine gut vorbereitete und gelungene Unternehmensnachfolge. Als Michael Bürgel verunglückte, konnte sein Nachfolger Miro Graf den Betrieb sofort leiten.

Schon 2015 hatte er den damals 27 Jahre alten Dachdecker-Meister Miro Graf in sein Unternehmen geholt – mit der Perspektive, ihm den Fachbetrieb später zu übertragen. Dann kam der Unglücksfall. „Wir hatten eigentlich eine Übergangszeit von sieben Jahren vereinbart, aber dadurch bin ich dann mit gerade mal 30 direkt in die Verantwortung geschliddert“, erinnert sich Miro Graf an diese unerwartete Situation, auf die ihn niemand wirklich hatte vorbereiten können. Der tiefe kaufmännische Einblick fehlte, dafür stand er plötzlich mit Verantwortung für immerhin sieben Mitarbeiter da: „Das waren schwierige Zeiten.“

Graf ist daran gewachsen. Er stellte sich der Herausforderung. Seit dem 1. Februar 2019 ist der 33-jährige Meister offiziell Inhaber der Dachdeckerei Bürgel. Nach wie vor hat auch Michael Bürgel einen Schreibtisch im Firmenbüro an der Kruppstraße in Hackenbroich, steht beratend und als Bauleiter zur Seite. „Im Grunde passt unsere Arbeitsphilosophie gut zusammen“, sagen Graf und Bürgel unisono.

Win-win sozusagen – und Beispiel für eine vorausschauende und gelungene Nachfolgeregelung im Handwerk. Graf wusste immer, „dass ich entweder ein Unternehmen gründen oder übernehmen will“. Diesem Ziel folgte er konsequent, schloss an die Ausbildung in Düsseldorf den Meister an und schaffte sich in fünf Jahren Innendienst bei einem Wuppertaler Unternehmen „den kaufmännischen Teil“ drauf.