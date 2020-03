Currenta-Sicherheitszentrale : Die Stimme des Chemparks Dormagen

Currenta-Mitarbeiterin Siona Link arbeitet als Leitstellendisponentin in der Sicherheitszentrale des Chemparks. Foto: Currenta

Dormagen Ihre Stimme soll für Ruhe und Sicherheit sorgen, daher ist die Besetzung des Postens an der Sicherheitszentrale des Chemparks eine wichtige. Seit 2013 steht die Rettungsassistentin Siona Link als einzige weibliche Stimme in einem kompetenten Team als Ansprechpartnerin zu allen Fragen rund um sicherheitsrelevante Ereignisse an den drei Chempark-Standorten zur Verfügung.

In Sachen Sicherheit setzt Currenta nicht auf männlich oder weiblich, sondern geschlechtsunabhängig auf höchste Kompetenz. Und die kann Siona Link vorweisen. Nach einer Ausbildung zur Rettungsassistentin war sie zehn Monate lang im Rettungswagen im Einsatz. „In jeder noch so brenzligen Situation die Ruhe bewahren, die Gegebenheiten mit klarem Kopf genau analysieren sowie fachgerecht und schnell handeln – das habe ich von der Pike auf gelernt“, erzählt sie.

Eigenschaften, die ihr als Currenta-Mitarbeiterin bei der vielfältigen Arbeit in der Sicherheitszentrale (SIZE) zugutekommen. Die in der SIZE eingehenden Anrufe reichen von Anfragen aus der Nachbarschaft zu Gerüchen oder Geräuschen über Meldungen zu verletzten Personen im Chempark bis hin zu Betriebsstörungen. „Jeden Anruf ernst nehmen und die Fakten notieren, ist wichtig, um im Fall der Fälle unverzüglich die richtigen Maßnahmen einleiten zu können“, betont Link. Dass sie als Frau in einem noch eher männertypischen Arbeitsbereich tätig ist, macht ihr nichts aus. „Wir sind hier eine tolle Gemeinschaft, unterstützen und helfen uns gegenseitig und lernen voneinander. Ob Mann oder Frau spielt keine Rolle“, sagt sie.

Der Reiz am Job bei Currenta: „Die Arbeit ist niemals eintönig, sondern stets abwechslungsreich und herausfordernd. Zudem übernehme ich gerne Verantwortung in dem für das Unternehmen überragend wichtigen Bereich der Sicherheit. Hier meinen Beitrag für die Sicherheit im Chempark und für die Nachbarschaft zuverlässig zu leisten, motiviert mich und macht mich auch stolz“, betont die junge Frau. Zumal, wenn es positive Rückmeldungen gibt. Die haben die Kollegen parat: „Siona ist eine sehr umsichtige Kollegin mit hoher Auffassungsgabe und Verantwortungsbewusstsein. Genau das, was wir hier brauchen“, sagt Jörg Winter, der den operativen Dienstbetrieb in den Sicherheitszentralen des Chempark leitet.