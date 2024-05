Unternehmen in Dormagen Currenta setzt sich für die Klimaneutralität der drei Chempark-Standorte ein

Aber um was genau geht es? Currenta nennt das Projekt einen „Thinktank“ – übersetzt heißt das Denkfabrik. Damit ist eine Expertengruppe gemeint, die sich mit der Entwicklung und Bewertung von Konzepten und Strategien auseinandersetzt. Das Innovation Cluster ist ein Zusammenschluss der Chempark-Unternehmen an den Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Also Currenta mit Bayer, Covestro und Lanxess. Sie wollen die Klimaneutralität der drei Chempark-Standorte – darunter der in Dormagen – vorantreiben. Das Land NRW fördert das Projekt.