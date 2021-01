Chempark Dormagen : Currenta investiert sechs Millionen Euro

Dormagen Der Chempark-Betreiber Currenta meldet eine große Investition am Standort Dormagen. Dort entsteht ein neues Rückstellmusterprobenlager für die Analytik. Sechs Millionen Euro fließen in das Projekt, zu dem jetzt der erste Spatenstich erfolgt ist.

Im derzeitigen Rückstellmusterprobenlager der Currenta-Analytik in Dormagen befinden sich nach Angaben des Unternehmens aktuell rund 100.000 Proben. Die Proben stammten überwiegend aus der Wareneingangs- und Ausgangskontrolle an den verschiedenen Chempark-Standorten sowie aus spezifischen Kundenaufträgen. Die hohen Sicherheitsstandards im Umgang mit diesen zum Teil sensiblen Stoffen seien auch im neuen Gebäude gewährleistet, betont Currenta-Sprecherin Karoline Gellrich: durch einen hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad sowie ergänzende manuelle Kontrollpunkte. Es seien ausgebildete Fachkräfte vor Ort, die Prozesse und Qualität an entscheidenden Stellen überwachen. „Auch im neuen Gebäude übernehmen unsere Mitarbeiter Schlüsselfunktionen an wichtigen Schnittstellen, zum Beispiel in Form von Sichtkontrollen“, erläutert Projektleiter Ralf Paar. „Dass Menschen vor Ort die automatisierten Prozesse kontrollieren, ist ein entscheidender Baustein für unser anspruchsvolles Sicherheitskonzept und ein entscheidender Vorteil für unsere Kunden, wenn es Eilaufträge gibt.“ Das Projekt war ein Jahr lang vorbereitet worden. Allein eine geeignete Freifläche für das Baufeld zu finden, habe viele Monate gedauert, so Gellrich.