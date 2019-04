Digitalisierung im Chempark Dormagen : Currenta baut an neuer Datenautobahn

Thomas Drannaschk ist der „Netzwerkarchitekt“ im Chempark Dormagen. Er kümmert sich um die Versorgung mit Glasfaserkabeln. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Nach einem erfolgreichen Jahr 2018 investiert der Chempark-Betreiber in die Zukunft. Der Aufbau eines Glasfasernetzes zur leistungsfähigen Datenübertragung ist in vollem Gange.

Thomas Drannaschk arbeitet als Architekt im Chempark Dormagen. Allerdings konstruiert er keine Häuser oder Brücken, sondern Datenautobahn. „Er ist unser Netzwerkarchitekt“, erklärte Chempark-Leiter Lars Friedrich am Dienstag während des Jahresmediengespräches von Chempark-betreiber Currenta vor Ort in Dormagen. Drannaschk wird gebraucht, weil Currenta dabei ist, die Digitalisierung des Dormagener Industriegeländes und der dort beheimateten Unternehmen voranzutreiben. Dazu steckt Currenta an seinen drei nordrhein-westfälischen Chempark-Standorten Dormagen, Leverkusen und Krefeld insgesamt 20 Millionen Euro in den Aufbau eines modernen und leistungsfähigen Glasfasernetzes.

Gestartet wurde im September 2018. Seitdem sind im Chempark Dormagen containerartige Gebäude voll mit Glasfaserkabeln errichtet worden, die in Süddeutschland vorgefertigt und mit dem Schiff ins Rheinland transportiert worden waren. Im Chempark werden sie nun mit den Gebäuden der Unternehmen verknüpft, die an das Netz angeschlossen werden wollen. Laut Currenta sind in den drei Chemparks aktuell circa 170 von geplant 233 Gebäuden angeschlossen, 35 davon am Standort Dormagen. Lanxess, Covestro und Currenta selbst sind die ersten Nutzer, weitere Unternehmen sollen folgen. Dazu laufen längst Gespräche, die Currenta als vielversprechend einstuft.

Info 320 Mio. Euro: Chempark schafft Kaufkraft Was Chempark Dormagen 2018 Investitionen 384 Millionen Euro (2017: 446 Millionen Euro). Beschäftigte 9688 Auszubildende 524 Nettolohn 320 Mio. Euro. Der Chempark trägt zu hoher Kaufkraft in und um Dormagen bei.

Auch die NRW-Chemparks untereinander werden per Glasfaser vernetzt. 400 Kilometer Glasfaserkabel durchziehen das Werk in Dormagen, rechnet man die darin vorhandenen einzelnen Glasfaseradern zusammen, kommt man laut Currenta auf eine Länge von 25.000 Kilometern das entspricht dem doppelten Erddurchmesser.

Die Kabel müssen übrigens nicht im Erdboden verlegt werden. Currenta nutzt stattdessen die im Chempark reichlich vorhandenen oberirdischen Rohrleitungen und -brücken. Die werden nun nicht mehr nur als Träger chemischer Stoffe verwendet, sondern auch für die digitalen Medien. Warum sich der große Aufwand und die hohen Investitionen lohnen, begründet Friedrich so: „Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit von Industriestandorten. Currenta erweitert mit Aufbau und Betrieb der Datenautobahn nicht nur sein Produktportfolio, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Standortattraktivität und von Arbeitsplätzen.“