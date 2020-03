Currenta Dormagen : Kinder- und Jugendhilfe mit Spende unterstützt

Dormagen Ob für Eltern- und Kind-Beratung bei akuten Krisen, frühkindliche Sportentwicklung oder Sanierung des Klettergartens – mit 30.000 Euro investiert Currenta in das Wohlbefinden von Dormagener Kindern.

Mit dem Leitspruch „Damit die Kleinen nicht zu kurz kommen“ überreichte Geschäftsführer Alexander Wagner jeweils 7500 Euro an vier Dormagener Institutionen für Kinderbelange. „Currenta möchte in die Gesundheit von Kindern investieren, da der Nachwuchs ein sehr wichtiger Baustein unsere Gesellschaft und unsere Zukunft ist“, erläuterte er bei der Übergabe im Raphaelshaus. Symbolisch für die Spende schenkte Wagner große Teddybären an den Vorstandsmitglied Michael Dries vom Kinderschutzbund Dormagen, Tanja Dohle und Katrin Bachmann von „Dat kölsche Hätz“ (Förderverein krebskranker Kinder), Birgitt Ritter von der Initiative „Schmetterling“ und Raphaelshaus-Direktor Marco Gillrath und seinen Stellvertreter Daniel Mastalerz. „Alle diese Einrichtungen sind mit Herzblut und viel Engagement dabei, um Dormagen für Kinder und ihre Eltern jeden Tag ein bisschen besser zu machen.“ 2019 investierte Currenta rund 100.000 Euro in unterstützungswürdige Projekte in Dormagen.