Coronavirus in Dormagen : Raphaelshaus verschiebt Termin

Dormagen Für weitere Veranstaltungen in Dormagen gibt es Einschränkungen durch die Corona-Krise.



Palmsonntagssegen Drei Prozessionen mit dem Allerheiligsten zum Auftakt der vorösterlichen Karwoche: je von 18 bis 20 Uhr am Palmsonntag in St. Agatha, am Montag in St. Odilia und am Dienstag in St. Gabriel. „Wir möchten Jesus in unseren Händen durch die Straßen unserer Pfarreien tragen und Ihnen den Segen bringen“, so das Pastoralteam von Dormagen-Nord. Die Gläubigen sind eingeladen, eine Kerze ins Fenster zu stellen und zu beten.