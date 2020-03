Wegen Coronavirus : Diese Veranstaltungen wurden in Dormagen abgesagt

Der Sauberhafttag, bei dem fast 5000 Kinder und Erwachsene am Samstag im Einsatz sein wollten, wurde am Mittwoch von der Stadt abgesagt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Stadt Dormagen sagt wegen des Coronavirus alle städtischen Veranstaltungen bis zum 19. April ab. Auch der Sauberhafttag am Samstag wird nicht stattfinden. Der Rhein-Kreis verzichtet auf den Ostereiermarkt im Kreismuseum Zons.

Auch in Dormagen und Rommerskirchen häufen sich die Absagen von Veranstaltungen wegen des Coronavirus. Die Stadt Dormagen hat alle städtischen Veranstaltungen bis auf weiteres ab. Das gilt vorerst bis zum 19. April. „Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiterhin so schnell ausbreitet, müssen wir unser soziales Leben und gesellschaftliche Aktivitäten einschränken“, sagt Robert Krumbein, Erster Beigeordneter der Stadt Dormagen. In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind derzeit 1296 Menschen infiziert – die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. „Wir stehen am Anfang der Epidemie. Deshalb haben wir uns als Stadt dazu entschieden, alle größeren Veranstaltungen abzusagen. Und appellieren zunächst an alle anderen Veranstalter, es uns gleichzutun“, so Krumbein weiter.

Von den Absagen betroffen sind auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern. „Der Kampf gegen das Virus ist in eine neue Phase übergegangen, deshalb ist es eine bewusste Entscheidung, im Zweifel auch kleinere Veranstaltungen abzusagen. Denn auch dort herrscht eine latente Infektionsgefahr“, erklärt Krumbein.

Der beliebte Ostereiermarkt im Kreismuseum Zons ist abgesagt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Die vom Kulturbüro der Stadt veranstaltete „Tork-Show“ am Freitag, 13. März, entfällt ebenso wie der große Frühjahrsputz am Samstag, 14. März. Über mögliche Ersatztermine informiert die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt.

„Da die Lage sich dynamisch entwickelt, werden wir ständig Neubewertungen vornehmen – in enger Abstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss. Und in Anlehnung an die Einschätzungen und Empfehlungen der Landes- und Bundesbehörden sowie des Robert-Koch-Instituts“, so Robert Krumbein.

Umarmt man sich besser nicht mehr zur Begrüßung? Was ist mit Schwimmbad-Besuchen, Geburtstagsfeiern oder Essen im Restaurant? Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sei das Verhalten jedes Einzelnen entscheidend, betont Krumbein. Weder Panik noch unreflektierte Gelassenheit seien jetzt geboten: „In vielen Situationen müssen wir eigenverantwortlich entscheiden. Und diese Abwägung im Alltag kann uns keine Regierung abnehmen, da müssen wir selbst vernünftig und solidarisch handeln.“

Neben dem Sauberhaft-Tag und der Tork-Show werden im März außerdem abgesagt: Die Veranstaltung „Gesicht zeigen – Stimme erheben“ am 20. März in der BvA-Aula, die Aufführung von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ des Rheinischen Landestheaters am 20. März in der Aula des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden, der Auftritt von Katie Freudenschuss mit ihrem Programm „Einfach Compli-Katie!“ am 21. März in der Kulturhalle, der Instrumenten-Tag der Musikschule am 28. März.

Aktuelle Informationen zum Thema Coronavirus sind unter www.dormagen.de/coronavirus zu finden. Der Veranstaltungskalender der Stadt bietet einen ständig aktualisierten Überblick über alle abgesagten Termine: www.dormagen.de/tourismus-freizeit/feste-veranstaltungen/.

Das Kulturbüro der Stadt Dormagen bietet Ticketkäufern die Möglichkeit, ihre Karten gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben. Weitere Informationen unter 02133 257-338 oder per Mail an olaf.moll@stadt-dormagen.de.

Auch der Stadtverband der Schützen hat reagiert: Am Mittwochnachmittag sagten die beiden Vorsitzenden Wolfgang Saedler und Hans-Ulrich Thiel die Siegerehrung des stadtweiten Schießwettbewerbs Dr.-Geldmacher-Pokal am 21. März in Straberg ab. „Da wollen wir kein Risiko eingehen“, sagte Uli Thiel. Bei den Schießen werden die Gewehre desinfiziert.

Auch der Nachholtermin für den wegen Sturm ausgefallenen Karnevalszug durch Nievenheim am 29. März ist nicht mehr zu halten. Wie Sascha Beivers, Präsident der KG Blau-Weiß „Löstige Jonge“ Nievenheim, mitteilt, „musste der Zoch 2.0 leider abgesagt werden“.

Die Karnevalisten in Stürzelberg hoffen, dass sie ihren am Karnevalssonntag ausgefallenen Umzug wie geplant am 17.Mai ab 11.11 Uhr nachholen können. „Aber wir werden natürlich beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Sollten wir doch absagen müssen, werden wir das rechtzeitig kommunizieren“, sagt Dirk Rosellen, 2. Geschäftsführer der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Stürzelberg. Hoffnung hat auch noch Guido Schenk von der SVGD, dass der Kindersachentrödelmarkt im Tannenbusch am Sonntag, 19. April, von 11 bis 16 Uhr nicht gestrichen werden muss. Wenn doch, werde man sich um einen neuen Termin bemühen, sagte Schenk.

Auch auf eine große Veranstaltung des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen hat das Coronavirus Auswirkungen. Der traditionelle Ostereiermarkt im Kreismuseum Zons, der eigentlich vom 11. bis 13. April seine 34. Auflage erfahren sollte, ist abgesagt, wie die Kreispressestelle am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Stattfinden sollen nach jetzigem Stand im Kreismuseum dagegen das Fliesensammlertreffen am Samstag, 14. März, von 11 bis 15.30 Uhr und „EI-fach zusammenkommen! Interkulturelle Bräuche rund ums Ei“ am Samstag, 21. März, von 14 bis 17 Uhr.

Die Ortsgruppe der DLRG hat sich am Mittwoch dazu entschlossen, ihre für Samstag terminierte Ortsgruppentagung aufgrund der aktuellen Lage abzusagen. Das gilt laut Pressesprecher Jörg Dittmar in den kommenden zwei Wochen auch für jegliche andere Termine, Treffen, Sitzungen und auch für den Ausbildungsbetrieb.

Die CDU hat die für den 17. April mit Volkmar Hess vom Radio- und Phonomuseum geplante Tanzveranstaltung in der Kulturhalle abgesagt. Die Veranstaltung wird nachgeholt.