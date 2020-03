Coronavirus in Dormagen : Abiturienten bangen um Feierlichkeiten

Nick Böttge und Muriel Pfeiffer hatten schon vor der Corona-Krise das Outfit für das Motto „Kindheitshelden“ parat. Foto: privat

Dormagen Am Leibniz-Gymnasium hoffen die Abiturienten, dass sie die Motto-Woche vielleicht noch nachholen können.

Das lange Büffeln, der Stress vor den Prüfungen, aber auch zu wissen, dass man es jetzt nach scheinbar endlosen Jahren Schule endlich geschafft hat. Nicht zu vergessen: die Partys, die Abiparade in Neuss und die Krönung durch den Abiball. Das wird es so, wie es in den vergangenen Jahren immer gewesen ist, dieses Mal nicht geben können. Durch Corona verändert sich alles: Menschen arbeiten von zu Hause aus, Studenten haben keine Vorlesungen und Schüler bangen, wie sie ihren Abschluss machen sollen. Nun erklärte die Kultusministerkonferenz der Länder nach einer Telefonkonferenz der Minister: Die Abiturprüfungen werden stattfinden. Wirkliche Erleichterung wird das bei den Abiturienten aber nicht auslösen. „Zwar können wir wie geplant unseren Abschluss machen, aber in Zeiten von Corona in einem Prüfungsraum zu sitzen, ist auch keine Traumvorstellung“, sagt Anima Röthig, Mitglied des Abi-Komitees am Leibniz-Gymnasium.

Reisepläne nach dem Abi sind nach wie vor unsicher. Und nach den bestandenen Prüfungen wird wohl auch niemandem zum Feiern zumute sein, auch, weil es sich nicht mit „Social Distancing“ vereinen lässt. „Wir hatten alles bereits geplant und haben uns nicht nur auf unseren Abiball, sondern auch auf die traditionelle Motto-Woche sehr gefreut“, sagt Röthig.

Info 452 Schüler gehen in die Abitur-Prüfungen Wo An zwei städtischen Gymnasien, einem Gymnasium in privater Trägerschaft sowie an einer Gesamtschule werden die Abiturprüfungen bestritten. Sie beginnen am Dienstag, 12. Mai, und laufen bis Montag, 25. Mai. Bettina-von-Arnim-Gymnasium 88 Abiturienten Norbert-Gymnasium Knechtsteden 157 Leibniz-Gymnasium 121 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule 86

Geplant und bereits mit den Lehrern abgestimmt waren drei Mottos an drei Tagen: Die Abiturienten wollten das Ende ihrer Schulzeit als Kindheitshelden aus Serien wie Power Rangers oder Tinkerbell feiern, im Stil der 20er-Jahre als Hommage an ihr Abi-Motto „Goldene 20er“ und schließlich den Abi-Gag mit den Lehrern zelebrieren. Das wurde wegen Corona unmöglich und abgesagt. „Die Stimmung ist schlecht, aber wir können verstehen, dass diese Maßnahmen getroffen werden müssen. Dennoch haben wir viel Zeit und Geld in die Vorbereitungen investiert und sind traurig, nun nicht zusammen feiern zu können“, so Anima Röthig. Mehrere hundert Euro seien in Kostüme, Deko und Co. geflossen. „Seit wir in die Oberstufe gekommen sind, freuen wir uns schon darauf.“

Und auch, was das Lernen angeht, erwarten die Abiturienten Veränderungen: „Unsere Vorbereitungstage in der Schule vor den Ferien sind ausgefallen, wir lernen viel von zu Hause aus. Zum Glück stehen wir in engem Kontakt zu unseren Lehrern und bekommen Aufgaben. Vielleicht ergibt sich aber durch die Verschiebung der Abiturtermine in den Mai doch noch die Möglichkeit einer gemeinsamen Vorbereitung in der Schule.“

Täglich überprüfen die Schüler ihre E-Mails und die Internetseiten, um zu erfahren, wann genau welche Fächer genau geschrieben werden. „Unser Abiball wäre am 21. Juni. Wir hoffen alle noch immer, dass er stattfinden kann, denn wenn nicht, haben wir ein großes Problem. Denn dort ist mit Abstand das meiste Geld hineingeflossen.“ Geplant ist die Feier im Schlösser in Düsseldorf – und es sei schon schwer genug gewesen, überhaupt eine geeignete Location zu finden. Bis nach den Osterferien heißt es zittern, denn dann wird entschieden, ob unser Abiball stattfinden darf oder nicht“, so Anima Röthig.

Im Notfall haben die Schüler einen Plan B in der Schublade: Sie wollen versuchen, ihre Motto-Woche nachzuholen. „Im Juni oder Juli. Aber das müssen wir natürlich erst mit der Schulleitung und den Lehrern besprechen.“