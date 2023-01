Corona-Tests in Dormagen Testzentrum am Markplatz endgültig geschlossen

Das „Coronapoint“-Testzentrum in Hackenbroich hat aktuell noch geöffnet, Martin von der Hocht vermutet jedoch, dass auch dieses „spätestens am 28. Februar“ schließen wird. Die Testzentren der anderen Anbieter im Stadtgebiet bspw. in Nievenheim, Delhoven oder am Rheinland Klinikum in Hackenbroich sollen zunächst weiterhin geöffnet bleiben.