Coronakrise in Dormagen: Maskenpflicht  auf Wochenmarkt und im Bus ignoriert

Dormagen Die gute Nachricht ist: Die Stadt kann den allermeisten Dormagenern ein Lob aussprechen, weil diese sich an die Maskenpflicht halten, wenn sie einkaufen gehen oder ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen.

Das betrifft beispielsweise dienstags und freitags den Wochenmarkt in der Innenstadt, aber auc Bushaltestellen. „Leider sind einige Bürger recht uneinsichtig“, sagen Bürgermeister Erik Lierenfeld und Ordnungsdezernent Robert Krumbein. Da helfen Hinweise des Ordnungsamtes oder durch die Marktleitung, eine Schutzmaske über Nase und Mund zu stülpen, wenig. Bei denen, die sich partout weigern, können die städtischen Kräfte ein Ordnungsgeld in Höhe von 50 Euro verhängen. Insgesamt hat sich aus Sicht der Stadt die Lage so entspannt, dass sie jetzt keine wöchentliche Corona-Situationsberichte mehr an die Ratspolitiker schickt, sondern dieses nur noch bei Bedarf tun will.