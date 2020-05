Corona-Krise in Dormagen : SWD will Abschwung der Wirtschaft bekämpfen

Dormagen Als Kernaufgabe der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung für das nächste Jahr wird angesehen, die Folgen des prognostizierten Abschwungs für die Dormagener Wirtschaft so gering wie möglich zu halten.

Seit dem 11. März befindet sich die Dormagener Wirtschaftsförderung im „Krisenmodus“. Das erklärt Geschäftsführer Michael Bison in seinem Tätigkeitsbericht der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. „Wir widmen uns fast ausschließlich der Bewältigung der umfassenden Krisensituation“, so Bison. Das bedeutet in der Folge aber auch, dass alle weiteren Projekte und Aufgaben bis auf Weiteres ruhen. Bison: „Nur die Investorenbetreuung und Gewerbeflächenvermarktung, die Vorbereitung der Förderprojekte, Vorbereitung der Herbstveranstaltungen sowie der Wochenmarkt in veränderter Form in der Innenstadt laufen parallel weiter.