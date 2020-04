Corona-Ticker : Märchenspiele Zons sagen die Saison ab

Die Premiere des Stücks „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ wird auf 2021 verschoben. Foto: Märchenspiele

Dormagen Die Premiere des Märchens „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ findet nun 2021 statt. Das Konzert der Band „Cat Ballou“ fällt aus, ein Apotheker hätte fast Medikamenten-Lieferungen einstellen müssen – Corona-Nachrichten aus Dormagen im Überblick.

Verschoben Schweren Herzens sagt der Verein „Märchenspiele Zons“ die Spielsaison 2020 auf der Freilichtbühne Zons ab und verlegt die Premiere des Märchens „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ um ein Jahr auf Juni 2021. „Aufgrund der Corona-Situation haben wir zurzeit keine Möglichkeit, mit den Proben zu beginnen, und auch die Kulissenarbeiten können nicht stattfinden“, erklärt Christian Uhr für den Verein, der Jahr für Jahr die sehenswerten Märchen auf die Freilichtbühne bringt. Außerdem hat die „ungewisse Lage bezüglich Veranstaltungen, Mindestabstand und Hygiene-Vorschriften“ zur Absage und Verschiebung beigetragen.

+++

Verschoben Das Konzert „Auf samtleisen Pfoten“ der Kölner Band „Cat Ballou“ kann am 15. Mai wegen der Corona-Krise nicht auf der Freilichtbühne in Zons stattfinden. Wie die Band am Freitag mitteilte, wurde ein neuer Termin gefunden: 7. Mai 2021. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

+++

Vandalismus Seit Beginn der Corona-Krise gehören Medikamenten-Lieferungen der Apotheken zu den wichtigsten Diensten für Kranke, Ältere und Angehörige von Risikogruppen. Umso ärgerlicher, wenn diese Arbeit durch Vandalismus behindert wird: Von Sonntag Abend bis Montag Morgen hat jemand eine blaue Kiste mit Zeitschriften durch das Fahrerfenster des Lieferwagens geworfen, der vor der Bärenapotheke an der Knechtstedener Straße geparkt war. „Ich habe mich sehr geärgert, außerdem hatte ich befürchtet, unsere 30 bis 50 Botenfahrten zu den Kranken nicht mehr ausführen zu können“, sagt Besitzerin Antje Klomp. Doch da half Norbert Heinen vom Autohaus Toyota Heinen aus: „Er hat mir ganz unkompliziert einen Ersatzwagen für die Reparaturzeit zur Verfügung gestellt, mit dem die Lieferung weitergeht“, bedankt sich Klomp.

+++

Ausrüstung Zwar sind alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte der DLRG-Ortsgruppe Dormagen untersagt, trotzdem stehen die Wasserretter rund um die Uhr für Einsätze bereit. Damit die Helfer so gut wie möglich geschützt sind, hat die Einsatz-Leitung Verhaltensregeln entwickelt und Material beschafft: Jede Einsatzkraft muss nun schon beim Betreten des Gerätehauses Schutzmasken und Handschuhe anlegen. Zudem erhielten die Fahrzeuge Infektionsschutzausstattungen.

+++

Kirchen Nun ist es absehbar, dass bald auch wieder öffentliche Gottesdienste möglich sein werden, weist Pfarrer Peter Stelten seine Gemeinde auf Vorbereitungen hin. „Eines ist jedoch bereits jetzt klar, wir können leider nicht da weitermachen, wo wir am 15. März 2020 aufgehört haben.“ Es gehe vermutlich um eine schrittweise Wiederzulassung öffentlicher Gottesdienste mit besonderen Hygiene- und Abstandsvorschriften. „An Sonntagen werden wir vermutlich nur jede zweite Bank zur Verfügung haben, und diese können wir nur zur Hälfte besetzen“, so Stelten. „Nur so können wir den gesundheitsfördernden Abstand wahren können.“ Das verlange sehr viel Disziplin und Hingabe. Weitere Details folgen, wenn die Vorgaben und Konzepte erarbeitet sind. Die Vertreter der evangelischen Christuskirche werden Anfang der Woche über die Bedingungen für eine Wiedereröffnung beraten.

+++

Abgesagt Das Internationale Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ des Rhein-Kreises Neuss sagt mehrere Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ab, unter anderem die für Mai geplanten Zonser Hörspieltage mit ihrer Preisvergabe für das beste Regionale Hörspiel und den besten Hörspiel-Darsteller. Ebenfalls aus dem Terminkalender gestrichen ist das Sommerfest der Mundart auf dem Türks-Hof in Korschenbroich am 26. Juni. Auch die zweite Auflage des „Blue Dinner“ unter dem Motto „Zons macht blau“ am 10. Juli fällt aus. „2019 war jeder Platz besetzt und unter den Klängen der Band ,Mundgerecht´ kam beste Stimmung auf“, blickt Mundartarchiv-Leiter Achim Thyssen zurück. „In Corona-Zeiten müssen wir leider in diesem Jahr auf diese schöne Veranstaltung verzichten.“

(cw-)