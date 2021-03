Teststellen in Dormagen : Hohe Nachfrage nach Schnelltests

Dormagen Im Schützenhaus Delhoven hat am Montag die erste Dormagener Schnellteststelle geöffnet. Und die Nachfrage nach den kostenlosen Corona-Schnelltests ist groß.

Innerhalb kurzer Zeit waren nahezu alle Termine für diese Woche in den Teststellen in Delhoven, Stürzelberg, Straberg, Delrath, Horrem und City ausgebucht.

„Es ist gut, dass sich so viele Dormagener testen lassen wollen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld . „Die hohe Nachfrage nach Testterminen zeigt, wie wichtig es war, schnell eine lokale Test-Infrastruktur aufzubauen. Wir prüfen nun in Absprache mit unseren Kooperationspartnern, ob wir das Angebot bei Bedarf noch punktuell erweitern können.“

Ergänzt wird das Testangebot durch zwei Teststellen der Rhein-Apotheke und der Rathaus-Apotheke. Die Rhein-Apotheke nutzt die leerstehenden Räumlichkeiten an der Krefelder Straße 5 (ehemaliges Restaurant Saloniki). Ein Testtermin kann online unter www.rhein-apotheke.de oder telefonisch über die Coronatest-Hotline der Stadt (02133 257-805) vereinbart werden. Damit das Testen für Kinder nicht unangenehm ist, bietet die Apotheke für Kinder auch einen Spucktest an. Die Teststelle der Rathaus-Apotheke befindet sich in den eigenen Räumlichkeiten an der Kölner Straße 77. Terminvereinbarung unter 02133 539333.