Wanderfreunde Dormagen : Corona stoppt die Wander-Pläne

Dormagen Die Wanderfreunde Dormagen haben vorerst kein Programm für 2021 erstellt. Grund ist die Corona-Pandemie. Wenn die Beschränkungen gelockert werden, soll es aber wieder gemeinsame Wanderungen geben.

Mit den erneut verschärften Beschränkungen macht die Corona-Pandemie das Wandern in Gruppen zurzeit nicht möglich. Was die Zukunft bringen wird, das wissen die Wanderfreunde ebenfalls nicht. Deshalb hat der Verein entschieden, vorerst kein Wanderprogramm für das Jahr 2021 zu erstellen. Coronabedingt entfallen ebenso die Mitgliederversammlungen in den Gaststätten. Doch einen kleinen Lichtblick für die wanderbegeisterten Dormagener gibt es: „Wenn wir in Kleingruppen, das bedeutet mit 10 Mitgliedern, wieder Wanderungen unternehmen dürfen, bringen wir direkt ein Notprogramm heraus“, sagt Astrid Brudereck, Vorsitzende der Wanderfreunde Dormagen.