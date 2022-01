Corona-Schutz in Dormagen : Mobile Luftfilter sind in allen Schulen aktiv Mobile Luftfilter sind in allen Schulen aktiv

Mobile Luftfilter sind in allen Schulen aktiv Mobile Luftfilter sind in allen Schulen aktiv

Dormagen Nachdem die mobilen Luftfilter mittlerweile laut Stadt in allen Schulen in Betrieb seien, müssen die Standorte auf die stationären Anlagen noch warten.

Es hat seine Zeit gedauert und es gab durchaus das ein oder andere Hindernis, doch mittlerweile sind laut Stadtsprecher Nils Heinichen alle mobilen Luftfilteranlagen in den Schulen in Betrieb. Noch im Dezember war dies nicht der Fall, damals merkte Marcel Klaas, Leiter der Theodor-Angerhausen-Schule und Sprecher der Dormagener Grundschulen, an, dass die Geräte häufig nicht in der Nähe von Steckdosen platziert wurden waren und somit keinen Strom erhielten. Dieses Problem sei mittlerweile gelöst.