Corona-Regelung in Dormagen : Maskenpflicht auf der "Kö" aufgehoben

Dormagen Die neue Corona-Schutzverordnung bringt beim Thema Maskenpflicht ab sofort eine wichtige Änderung für die Dormagener, die in der Innenstadt einkaufen wollen.

Die neue Corona-Schutzverordnung bringt beim Thema Maskenpflicht ab sofort eine wichtige Änderung für die Dormagener: Im Umfeld von geöffneten Einzelhandelsgeschäften gilt die Maskenpflicht ab einer Entfernung von zehn Metern vom Eingang des Geschäfts, auf dem Grundstück des Geschäftes sowie auf den zu dem Geschäft gehörenden Parkplatzflächen. Da der Publikumsverkehr auf der Kölner Straße zuletzt deutlich abgenommen hat, ist dort die allgemeine Maskenpflicht ab dem 15. Februar bis auf Weiteres aufgehoben. An Wochenmarkttagen muss im Bereich der Verkaufsstände jedoch weiterhin eine Maske getragen werden. In Zons und an den Bahnhöfen in Dormagen und Nievenheim, also dort, wo sich regelmäßig viele Bürge aufhalten, bleibt die Maskenpflicht bestehen.