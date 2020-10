Corona-Regeln für Dormagen : „Sammys“ bleibt für Schulsport geöffnet

Das Stadtband „Sammys“ bleibt für den Schulsport geöffnet. Foto: Carina Wernig

Dormagen Die Stadt Dormagen hat am Freitag die neue, verschärfte Corona-Schutz-Verordnung des Landes NRW, die ab Montag gilt, lokal konkretisiert.

Bürgermeister Erik Lierenfeld kritisiert: „Leider ist zu beobachten, dass die Akzeptanz für die neuen Regelungen sinkt. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen und in Solidarität handeln, sind wir dem Virus nicht machtlos ausgeliefert.“ Er beobachtet „mit Sorge“, dass auch der Widerstand gegenüber den Vollzugskräften steigt. „Verbale als auch körperliche Gewalt werden sofort zur Anzeige gebracht“, kündigt Lierenfeld an. Die Übersicht:

Einrichtungen Neben den Schulen, Kitas und Jugendzentren bleiben auch die städtischen Rathäuser, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule geöffnet. Alle weiteren Einrichtungen, Bildungs-, Sport- und Freizeitangebote bleiben bis zum 30. November geschlossen.

Stadtbad und Einrichtungen Das „Sammys“ bleibt nur noch für den Schulsport geöffnet.

Das Kulturhaus wird bis zum 30. November für den Publikumsverkehr geschlossen. VHS-Kurse sollen nach Möglichkeit als Online-Unterricht weitergeführt werden – können im Ausnahmefall auch als Präsenzveranstaltung stattfinden. Musikschulangebote werden ausschließlich online durchgeführt. Das Geld für bereits gekaufte Eintrittskarten für städtische Kulturveranstaltungen erstattet das Kulturbüro der Stadt. Die Eintrittskarten müssen dafür zusammen mit dem ausgefüllten Erstattungsformular in einem Umschlag eingereicht werden. Entweder können die Tickets mit dem Formular per Post geschickt werden an Kulturbüro Dormagen, Langemarkstraße 1-3, 41539 Dormagen oder sie können in die Briefkästen am Kulturhaus und am Neuen Rathaus eingeworfen werden.

Die Musikschul-Konzerte am 7. und 23. November finden nicht statt. Die Stadtbibliothek bleibt geöffnet.

Dienstleistungen Erlaubt sind Dienstleistungen im Gesundheitswesen sowie Fußpflege- und Friseurleistungen.

Alltagsmasken Eine Maskenpflicht gilt auch in der Dormagener Fußgängerzone, auf dem Bahnhofsgelände in Dormagen und Nievenheim sowie in der Zonser Altstadt.