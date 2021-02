Bürgemeister Lierenfeld mit dabei : Ordnungsamt kontrolliert Quarantäne-Auflagen

Dormagen Am vergangenen Wochenende hat das Dormagener Ordnungsamt zusammen mit der Polizei und in Begleitung von Bürgermeister Erik Lierenfeld verstärkt die Einhaltung von Quarantäne-Anordnungen überprüft.

Am vergangenen Wochenende hat das Dormagener Ordnungsamt zusammen mit der Polizei und in Begleitung von Bürgermeister Erik Lierenfeld verstärkt die Einhaltung von Quarantäne-Anordnungen überprüft. Insgesamt wurden 155 Haushalte mit 317 Personen kontrolliert. In zehn Fällen stellte das Ordnungsamt Verstöße gegen eine bestehende Quarantänepflicht fest und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Neben den Kontrollen zur Einhaltung der Quarantäne-Anordnungen überprüften Ordnungsamt und Polizei erneut die Einhaltung der Regeln der Coronaschutzverordnung. So zeigten die Ordnungskräfte insbesondere an belebten Orten wie dem Kloster in Knechtsteden, der Zonser Altstadt, auf dem Deich und im Tannenbusch starke Präsenz und wiesen auf die geltenden Hygienevorschriften hin. „Positiv ist, dass es bis auf ganz wenige Ausnahmen nichts zu beanstanden gab“, so Bürgermeister Lierenfeld.