Caritas-Seniorenzentrum : Nievenheimer singt für Bewohner vor dem Altenheim

Nievenheim Senioren in Altenheimen erhalten wegen der Kontaktsperre keinen Besuch. Um die Bewohner im Caritas-Seniorenzentrum Nievenheim aufzuheitern, gab der Nievenheimer Frank Krächan am Donnerstagnachmittag ein kleines Konzert mitten auf dem Gelände des Altenheims.

Unterstützt wurde Frank Krächan beim Konzert vor dem Altenheim von seiner Frau Steffi, seinem Arbeitskollegen bei Ineos Styrolution und Freund, Ex-Brudermeister Stefan Schillings, der die Organisation übernahm, dessen Lebensgefährtin Alexandra Empt und dem Blumenhaus Katheer. „Es war ein voller Erfolg die Damen und Herren saßen auf den Balkonen oder an ihren Fenstern und sangen, schunkelten und klatschten mit, es wurde sogar vereinzelt getanzt“, berichtet Schillings über Lieder wie „Song Sung Blue“ und „Rut sin de Ruse“. Für das Pflegepersonal des Altenheims gab es ein kleines Blumensträußchen. Schillings dankte dem Leiter des Altenheims, André Dewies, und Thomas Rütten vom Ordnungsamt der Stadt Dormagen für ihre Unterstützung. Und am Freitag fragte bereits das Alloheim in Dormagen an, das kleine Nachmittagskonzert für die Bewohner auch dort anzubieten.