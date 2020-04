Corona-Krise in Dormagen : Die Familie rückt noch näher zusammen

Die Zonser Familie Prengel an einem Tisch versammelt, vorne v.l.: Till, Jannes, Ines, Michael und Kai. Foto: Georg Salzburg (salz)

Zons Die Corona-Krise verändert den Alltag – auch bei der Familie Prengel aus Zons. Um den Tagesablauf für alle gut zu gestalten, gibt es eine feste Struktur.

Von Melanie van Schyndel

Schulen und Kitas sind geschlossen, der Job muss im Homeoffice erledigt werden, der Haushalt ruft nach Frühjahrsputz, die Kinder haben ständig Hunger, wollen spielen, fernsehen oder verstehen die Matheaufgabe nicht, der Einkauf reicht doch nicht für eine ganze Woche und ein Kind grätscht mitten in die Telefonkonferenz. So oder so ähnlich sieht der Alltag bei den meisten Familien in ganz Deutschland im Moment aus. Das ist auch bei Familie Prengel nicht anders.

„Es ist eine große Herausforderung“, beschreibt Ines Prengel die Situation. Sie lebt mit ihrem Mann Michael und den Söhnen Jannes (9), Till (6) und Kai (3) in Zons. Die beiden Großen gehen in die Friedrich-von-Saarwerden-Schule, Jannes in die vierte, Till in die erste Klasse. Kai besucht eine Kita in Dormagen. Um den Tagesablauf für alle gut zu gestalten, gibt es eine feste Struktur. Um 7.30 Uhr wird gefrühstückt, danach beginnen Jannes und Till mit ihren Schulaufgaben, die sie bis zum Mittagessen beschäftigen. Zwischendurch gibt es einen Snack und eine Gartenpause, damit die Kinder sich bewegen. „Für die Aufgaben haben wir einen Stundenplan angelegt, damit die Kinder wissen, was wann zu tun ist. So wie in der Schule auch“, erklärt die dreifache Mutter. „Nachmittags versuchen wir dann, rauszugehen und etwas Nettes zu machen, ein bisschen Sport, Gartenarbeit oder etwas Basteln zum Beispiel.“

Info Fakten zum Dormagener Ortsteil am Rhein Schule Friedrich-von-Sarwerden-Grundschule Sehenswürdigkeiten nach der Corona-Krise unbedingt sehenswert sind die historische Altstadt, Zollfeste, Kreismuseum, der Besuch der Märchenspiele Empfehlenswert ein Spaziergang am Rhein oder durch die Zonser Heide

Das Spielen auf der Straße, auf der sich sonst die Kinder des Viertels treffen, fällt jetzt weg. Während Jannes und Till sich ihren Aufgaben für die Schule schon recht selbstständig widmen können, möchte der Jüngste immer da sein, wo Mama oder Papa gerade sind. „Kai fordert die volle Aufmerksamkeit“, erzählt Michael Prengel. Der 41-jährige Familienvater ist Gruppenleiter für Catering und Eventmanagement bei der Commerzbank und normalerweise unter der Woche in Frankfurt und nur am Wochenende daheim. Seit Corona arbeitet er nun meist von zu Hause aus und fährt nur ab und zu mal ins leere Büro am Standort Düsseldorf. „Mein Arbeitgeber ist mir super entgegengekommen, die Technik funktioniert und es ist gut, dass jetzt alles fürs Homeoffice vorhanden ist“, findet der Familienvater, „aber natürlich fehlt die Nähe zu Mitarbeitern und Kollegen. Und es ist schwierig, die richtige Balance zwischen Beruf, Kinderbetreuung und Haushalt zu finden, man will ja alles gut machen.“ Das Verständnis, wenn mal etwas nicht sofort geht, sei bei den Kollegen aber groß. „Es sind ja alle in der Situation“, meint er. Seiner Frau geht es ähnlich.

Die Diplom-Kauffrau ist bei ihrem Job im Vertrieb des pme-familienservice zwar schon daran gewöhnt, einen Tag pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten, aber „da höre ich normalerweise auf, wenn die Kinder nach Hause kommen“, erzählt die 39-Jährige. „Jetzt habe ich manchmal den Kai bei einer Videokonferenz auf dem Schoß sitzen, weil es anders nicht geht. Aber das geht vielen Eltern so“. Das A und O, um einen Vollzeitjob, einen Teilzeitjob, den Haushalt und die Kinder halbwegs unter einen Hut zu bekommen, sei gute Organisation und Absprache untereinander, meinen Prengels. „Doof ist, dass man Privatleben und Arbeit nicht mehr so richtig trennen kann“, äußert das Ehepaar. Positiv hingegen sei, dass man als Familie noch einmal enger zusammenwachse.

Die Kontakte zu Freunden und Verwandten fehlen den Zonsern sehr. „Sonst sind die Großeltern zweimal in der Woche bei uns. Das haben wir aber schon Tage vor der Schulschließung aufgehört. Und um länger mit Freunden zu telefonieren, fehlt mir die Zeit“, erzählt Ines. Auch der geplante Osterurlaub mit dem WSC Bayer Dormagen nach Frankreich fällt aus.